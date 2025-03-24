أردوغان يتهم المتظاهرين على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول بـ"التحول إلى العنف"

وكالات

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، المتظاهرين على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بـ"التحول إلى العنف".

وقال أردوغان، إن حزب المعارضة الرئيسي هو المسؤول عن الأضرار المالية والمادية خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفًا "حزب الشعب الجمهوري يضغط على أعصاب الأتراك ويستفزهم".

ودعا الرئيس التركي، إلى التوقف عن دعم المنظمات الهامشية التي تقتنص الفرصة للهجوم على قوات الأمن.

وقضت محكمة الصلح الجزائية في تركيا، أمس الأحد، بسجن رئيس بلدية إسطنبول لحين مثوله أمام المحاكمة بتهم الإرهاب والفساد.

ويواجه إمام أوغلو اتهامات بالإرهاب إلى جانب قضايا فساد، حيث مثل أمام محكمة تشاجليان في إسطنبول، مساء السبت، إلى جانب 90 متهمًا آخرين. وجاء ذلك بعدما طالب الادعاء العام التركي، فجر الأحد، بإلقاء القبض عليه بشكل رسمي.

وتضمنت هذه الاتهامات شبهة فساد مالي، وهو أمر لم تثبت صحته حتى الآن، حيث لا تزال القضية قيد التحقيق. أما الاتهام الثاني، فيتعلق بالتعاون مع جماعة إرهابية، وهو ما جاء قبيل إعلان أوغلو ترشحه رسميًا لانتخابات الرئاسة المقررة عام 2028.

وأدى اعتقال إمام أوغلو إلى احتجاجات واسعة في أنحاء تركيا، حيث خرج آلاف المتظاهرين في مدن عدة رفضًا لقرار المحكمة، وسط تصاعد التوترات السياسية في البلاد.