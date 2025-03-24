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باكستان: العثور على فيروس شلل الأطفال في عينات من مياه الصرف الصحي بـ18 مدينة

04:46 م الإثنين 24 مارس 2025

فيروس شلل الأطفال

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إسلام آباد (د ب أ)

أفاد مسؤولون، اليوم الاثنين، بالعثور على فيروس شلل الأطفال في عينات من مياه الصرف الصحي الخاصة بـ18 مدينة على الأقل في باكستان، وهو الأمر الذي يشكل خطرًا محتملًا على جهود القضاء على المرض في واحدة من آخر بؤر انتشاره في العالم.

وقال متحدث باسم برنامج القضاء على شلل الأطفال، إنه قد تم اكتشاف فيروس شلل الأطفال البري من النوع الأول (دبليو. بي. في 1) في 18 مدينة رئيسية، من بينها العاصمة إسلام آباد.

وأضاف المتحدث أن عينات مياه الصرف الصحي تستخدم معايير أساسية للكشف عن الفيروس وتقييم نتائج حملات التطعيم.

جدير بالذكر أن منظومة رصد شلل الأطفال في باكستان، التي تعتبر واحدة من بين الأفضل في العالم، وسعت من نطاق مراقبتها البيئية لضمان عدم إغفال أي انتقال للفيروس.

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عينات مياه الصرف فيروس شلل الأطفال باكستان
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