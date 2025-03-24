"دموع الفرح".. الجيش السوداني يجلي سكان غرب أم درمان عقب استعادة سيطرته عليها

وكالات

تمكن الجيش السوداني من استعادة سيطرته على غرب مدينة أم درمان في ولاية الخرطوم بعد عامين من سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة.

وعقب إحكام سيطرته، أمس الأحد، أجلى الجيش السوداني عشرات الأسر من غرب أم درمان، وأعرب العديد من المواطنين عن امتنانهم للجيش. إذ قال أحدهم: "الحمد لله، لقد نجونا من العبودية. نشكر الله كثيرًا لأن الجيش تمكّن من الوصول إلينا وإلى منازلنا. نشعر بسعادة تفوق الوصف".

وبدت علامات التأثر على بعض المواطنين الذين تم إجلائهم، وظهرت العديد من المشاهد المؤثرة تعبيرًا عن الفرحة من التخلص من سيطرة الدعم السريع وانتهاكاته بحق المواطنين في المنطقة، إذ احتضنت العائلات بعضها وذرفت الدموع المشوبة بالفرح والإرهاق في آن واحد.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبدالله، إن قواته استعادت مقر جهاز المخابرات العامة وفندق كورنثيا في قلب الخرطوم، إضافة إلى مقر بنك السودان المركزي، وعدد من المباني الحكومية والتعليمية، مشيرًا إلى أن المئات من عناصر الدعم السريع قُتلوا أثناء محاولتهم الفرار من العاصمة.

وكان الدعم السريع قد قصف مدينة أم درمان، أمس الأحد، ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين، طفلان وامرأة، وإصابة 8 آخرين، وفق ما أفاد به مصدر الطبي في مستشفى "النو"، لوكالة الصحافة الفرنسية.

وخلال اليومين الماضيين، حقق الجيش السوداني تقدمًا كبيرًا إذ أحكم سيطرته، السبت، على العاصمة الخرطوم، وتمكن من استعادة العديد من المباني الحكومية، بعد يوم واحد من سيطرته على القصر الجمهوري بالعاصمة.