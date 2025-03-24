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"لا كراسي فاخرة".. توجيه من أمير سعودي يثير تفاعلًا واسعًا (فيديو)

04:23 م الإثنين 24 مارس 2025

الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز

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وكالات

طالب الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، بمنع استخدام الكراسي الفاخرة أو المذهبة في الاجتماعات الرسمية، مؤكدًا أن المسؤول يجب أن يكون في خدمة المواطنين، وليس العكس.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مع قيادات المنطقة ضمن فعاليات مبادرة "أجاويد" في نسختها الثالثة، حيث ظهر في مقطع فيديو جالسًا ببساطة بين الحضور دون أي مظاهر للتفرد أو التميز.

وقال الأمير السعودي بحزم: "لا مكان للكراسي المذهبة في اجتماعاتنا الرسمية. يمنع منعًا باتًا وجود أي كرسي فاخر يجلس عليه مسؤول أمام المواطنين. المسؤول الحقيقي يجلس خلف المواطنين، وليس أمامهم".

ووجّه الأمير تركي بتعميم لجميع محافظات المنطقة، ينص على إزالة أي كراسي مذهبة أو فاخرة من المستودعات، مشددًا: "لا أريد أن أرى كرسيًا مذهّبًا في أي مكان. يجب إزالته فورًا من جميع المستودعات. المسؤول يجلس في الخلف، والمواطن في المقدمة، لأن المسؤول هنا لخدمة الناس، وليس ليتصدر المشهد".
أثار هذا التوجيه تفاعلًا واسعًا على منصة "إكس"، حيث أشاد رواد المنصة بقرار الأمير تركي، معتبرين أنه خطوة نحو تعزيز قيم التواضع والمساواة، وإعادة تعريف دور المسؤول كخادم للمجتمع.
وتداول المغردون مقطع الفيديو بكثافة، معبرين عن دعمهم لهذه الخطوة التي تعكس رؤية جديدة لقيادة تعمل من أجل المواطن، وليس من أجل المظاهر.

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تركي بن طلال الكراسي الفاخرة الاجتماعات الرسمية
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