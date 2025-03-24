استشهاد حسام شبات مراسل الجزيرة في قصف للاحتلال على غزة

وكالات

استشهد الصحفي حسام شبات المتعاون مع قناة الجزيرة مباشر في قصف إسرائيلي استهدف سيارته شمالي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الصحفيين في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 208 صحفيًا.