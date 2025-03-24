استشهاد حسام شبات مراسل الجزيرة في قصف للاحتلال على غزة
04:15 م الإثنين 24 مارس 2025
وكالات
استشهد الصحفي حسام شبات المتعاون مع قناة الجزيرة مباشر في قصف إسرائيلي استهدف سيارته شمالي قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد الشهداء الصحفيين في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 208 صحفيًا.
عاجل | استشهاد الزميل حسام شبات، مراسل الجزيرة مباشر، إثر استهداف مباشر لسيارته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 24, 2025
إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/pvug18IGZf
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