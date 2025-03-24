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استشهاد حسام شبات مراسل الجزيرة في قصف للاحتلال على غزة

04:15 م الإثنين 24 مارس 2025

استشهاد حسام شبات مراسل الجزيرة

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وكالات

استشهد الصحفي حسام شبات المتعاون مع قناة الجزيرة مباشر في قصف إسرائيلي استهدف سيارته شمالي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الصحفيين في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 208 صحفيًا.

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حسام شبات قناة الجزيرة مباشر استشهاد مراسل الجزيرة
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