أوكرانيا: وفدنا سيبقى بالرياض لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن

(وكالات)

صرح، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، سيرجي ليشينكو، اليوم الاثنين، أن وفد بلاده سيبقى في السعودية بعد انتهاء الاجتماع الأمريكي الروسي، لإجراء مشاوراته الخاصة مع الجانب الأمريكي، ما يشير إلى استمرار المفاوضات لفترة زمنية غير محددة حتى الآن.

وتشهد العاصمة السعودية الرياض جولة جديدة من المحادثات الدبلوماسية بين ممثلي الولايات المتحدة وروسيا بشأن تسوية النزاع الأوكراني، في لقاء يعقد اليوم داخل فندق "ريتز كارلتون" بعيدًا عن وسائل الإعلام.

وتأتي هذه المحادثات وسط توترات متزايدة في الحرب الأوكرانية، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مكاسب دبلوماسية في ظل تعثر الجهود العسكرية. ويرأس الوفد الروسي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، جريجوري كاراسين، ومستشار مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، سيرجي بيسيدا، فيما يضم الوفد الأمريكي مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية مايكل أنتون، إلى جانب مساعدين للمبعوث الخاص لأوكرانيا ومستشار الأمن القومي مايك والتز.

وكان الوفد الأمريكي قد عقد يوم أمس الأحد اجتماعًا مع نظيره الأوكراني في الرياض، حيث وصف وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، المحادثات بأنها "مثمرة"، في إشارة إلى استمرار التنسيق بين كييف وواشنطن حول تطورات النزاع.