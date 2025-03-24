الحكومة الألمانية تنتقد احتجاز عمدة اسطنبول وعزله مؤقتا

برلين- (د ب أ)

انتقدت الحكومة الألمانية احتجاز عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعزله من منصبه بشكل مؤقت، ووصفت الحكومة الألمانية ذلك بأنه "غير مقبول على الإطلاق". وطالب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، في برلين اليوم الاثنين بأن "يتم توضيح الأمر بسرعة وشفافية كاملة".

ورأى هيبشترايت أن التطورات الأخيرة تعد "إشارة سيئة بالنسبة للديمقراطية في تركيا" وكذلك للمسار اللاحق للعلاقات الألمانية-التركية. وكان تم إبلاغ السفير التركي بموقف الحكومة الألمانية من هذه القضية وذلك خلال اجتماع عُقِدَ في وزارة الخارجية الألمانية صباح اليوم.

يُعد إمام أوغلو أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية المقررة لعام 2028. وكان تم اعتقاله يوم الأربعاء الماضي في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد والإرهاب، وصدر قرار قضائي أمس الأحد بإيداعه قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في القضايا المتعلقة بالفساد، كما تم تعليق عمله كعمدة لمدينة اسطنبول.

وينفي إمام أوغلو جميع التهم، متهماً الحكومة بمحاولة إقصائه كمنافس سياسي. ومنذ اعتقاله، تشهد البلاد احتجاجات مستمرة لليوم الخامس على التوالي.

أما فيما يتعلق باتخاذ إجراءات محددة مثل وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا، فلم تتخذ الحكومة الألمانية قراراً بهذا الشأن بعد. وأكد هيبشترايت أن الحكومة تنتظر أولا رد الفعل التركي على مطالب توضيح القضية، مضيفاً: "عندها قد يكون علينا النظر في تساؤلات أخرى."