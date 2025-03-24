إعلان

الحكومة الألمانية تنتقد احتجاز عمدة اسطنبول وعزله مؤقتا

03:17 م الإثنين 24 مارس 2025

الحكومة-الألمانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

برلين- (د ب أ)

انتقدت الحكومة الألمانية احتجاز عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعزله من منصبه بشكل مؤقت، ووصفت الحكومة الألمانية ذلك بأنه "غير مقبول على الإطلاق". وطالب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، في برلين اليوم الاثنين بأن "يتم توضيح الأمر بسرعة وشفافية كاملة".

ورأى هيبشترايت أن التطورات الأخيرة تعد "إشارة سيئة بالنسبة للديمقراطية في تركيا" وكذلك للمسار اللاحق للعلاقات الألمانية-التركية. وكان تم إبلاغ السفير التركي بموقف الحكومة الألمانية من هذه القضية وذلك خلال اجتماع عُقِدَ في وزارة الخارجية الألمانية صباح اليوم.

يُعد إمام أوغلو أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية المقررة لعام 2028. وكان تم اعتقاله يوم الأربعاء الماضي في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد والإرهاب، وصدر قرار قضائي أمس الأحد بإيداعه قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في القضايا المتعلقة بالفساد، كما تم تعليق عمله كعمدة لمدينة اسطنبول.

وينفي إمام أوغلو جميع التهم، متهماً الحكومة بمحاولة إقصائه كمنافس سياسي. ومنذ اعتقاله، تشهد البلاد احتجاجات مستمرة لليوم الخامس على التوالي.

أما فيما يتعلق باتخاذ إجراءات محددة مثل وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا، فلم تتخذ الحكومة الألمانية قراراً بهذا الشأن بعد. وأكد هيبشترايت أن الحكومة تنتظر أولا رد الفعل التركي على مطالب توضيح القضية، مضيفاً: "عندها قد يكون علينا النظر في تساؤلات أخرى."

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحكومة الألمانية برلين اسطنبول ألمانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عيد الفطر.. وزير التربية والتعليم يصدر قرارا بمنح المدارس أجازة أسبوعا
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!