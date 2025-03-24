ألمانيا تدين الاستيطان الإسرائيلي وتؤكد دعمها لحل الدولتين

(وكالات)

أدانت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، قرار تل أبيب تحويل 13 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية إلى مستوطنات رسمية مؤكدة أن هذه الخطوة تخالف القانون الدولي وتعرقل جهود تحقيق السلام في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، أن برلين ترفض سياسات الاستيطان الإسرائيلية باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية تدعم حل الدولتين وأن المطالبة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تشكل جزءًا أساسيًا من السياسة الخارجية الألمانية.

كما انتقد المتحدث باسم الخارجية، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة موضحًا أنها لا تؤدي إلى تحرير الأسرى بل تتسبب في تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع في إشارة إلى التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية للفلسطينيين بفعل استمرار العدوان.

وجاءت هذه التصريحات عقب مصادقة مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي الكابينت على خطة تقضي بتحويل 13 بؤرة استيطانية إلى مستوطنات رسمية في الضفة الغربية إلى جانب المصادقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في خطوة تمهد لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع المنفعة العامة.

ويشمل القرار الاعتراف بهذه البؤر كمستوطنات مستقلة ما يمنحها شرعية قانونية إسرائيلية ويفصلها عن المستوطنات المجاورة.