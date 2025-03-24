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رغم الرفض.. إسرائيل تبدأ تنفيذ خطة "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين

02:04 م الإثنين 24 مارس 2025

إسرائيل

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(وكالات)

كشفت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن البدء في تنفيذ خطة تهدف إلى تسهيل "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك عبر إدارة جديدة أقرها مجلس الوزراء الأمني المصغر، وفق ما صرحت به المتحدثة باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضحت المتحدثة أن الهيئة الجديدة، التي ستخضع لإشراف وزارة الدفاع، جاءت بناءً على مقترح من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وتهدف إلى تنظيم خروج الفلسطينيين إلى دول ثالثة بشكل آمن وخاضع للمراقبة، مع التأكيد على أن ذلك يتم وفق القانونين الإسرائيلي والدولي.

وترتبط هذه الخطوة برؤية طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي اقترحت إعادة توطين سكان غزة في دول عربية مجاورة، وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

ورغم عدم إعلان إسرائيل عن الدول التي قد تستقبل المغادرين، فإن مقترح ترامب لاقى رفضًا عربيًا واسعًا، خاصة من مصر التي أكدت رفضها القاطع لأي مخططات تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن 70 فلسطينيًا من سكان قطاع غزة، ممن يحملون جنسيات أجنبية أو روابط عائلية في الخارج، سافروا إلى دولة أوروبية غير محددة عبر مطار رامون في جنوب إسرائيل.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار "سياسة الهجرة" التي سبق أن اقترحها دونالد ترامب لتهجير سكان غزة.

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