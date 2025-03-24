بن غفير يتهم رئيس الشاباك بمحاولة الانقلاب ويطالب بتحقيق عاجل معه: تجسس عليّ

(وكالات)

اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار بمحاولة الانقلاب عبر إصدار تعليمات للتجسس عليه والبحث عن أدلة تدينه، معتبرًا ذلك خروجًا عن القانون.

ووصف بن غفير رئيس الشاباك بأنه "خطر على الديمقراطية في إسرائيل"، مشددًا على أن مكانه السجن وليس قيادة جهاز أمني.

ودعا الوزير الإسرائيلي حكومة بنيامين نتنياهو، إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة بشأن ما وصفه بـ"محاولة انقلاب" قادها رئيس الشاباك، مطالبًا بالكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه القضية.

جاء ذلك وسط مظاهرات واسعة تشهدها إسرائيل بعد قرار نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك، في خطوة وصفت بأنها "انقلاب على الديمقراطية" خاصة من قبل المعارضة الإسرائيلية.