"عليه أن يخجل من نفسه".. ترامب ينتقد حاكم كولورادو بسبب صورته في الكابيتول

وكالات

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا ضد حاكم ولاية كولورادو، جاريد بوليس، خلال الساعات الماضية، متهمًا إياه بتشويه صورته المعلقة في مبنى الكابيتول بالولاية.

واعتبر ترامب أن صورته المعلقة في مبنى الكابيتول بكولورادو مشوهة بشكل كبير، ملقيًا باللوم على الحاكم الديمقراطي رغم أن عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الجمهوري كيفن غرانثام هو من قاد جهود جمع التبرعات لعرض تلك اللوحة عام 2019.

وفي منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، كتب ترامب مساء الأحد: "لا أحد يحب صورة سيئة له، لكن تلك الموجودة في كولورادو، والتي وضعها الحاكم إلى جانب صور جميع الرؤساء الآخرين، تم تشويهها عمدًا إلى حد لم أره من قبل"

وأضاف موجهًا حديثه إلى بوليس: "عليه أن يخجل من نفسه!"مطالبًا بإزالة الصورة فورًا. هنا

لكن انتقادات ترامب لم تتوقف عند الحاكم الديمقراطي، بل امتدت إلى الفنانة التي رسمت اللوحة، حيث عبر عن غضبه من الطريقة التي صورته بها مقارنة بالرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي رسمت له لوحة أخرى في نفس المبنى. وقال ساخرًا:"لا بد أنها فقدت موهبتها مع تقدمها في السن".

تعود اللوحة التي أغضبت ترامب إلى الفنانة سارة بوردمان، التي رسمت أيضًا صورة باراك أوباما المعروضة في مبنى الكابيتول، وتم الكشف عن لوحة ترامب في أغسطس 2019.

ويبدو أن ما أثار استياء الرئيس السابق هو الطريقة التي ظهر بها في الصورة، حيث بدا ممتلئ الخدين بشكل غير معتاد، وهو ما قد يكون مصدر انزعاجه، خاصة أنه يُعرف باهتمامه الشديد بصوره الرسمية والشخصية.