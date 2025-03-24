حماس تشيد بعملية أودت بحياة شخص في شمال إسرائيل

غزة- (د ب أ)

أشادت حركة حماس، اليوم الاثنين، بعملية أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر في شمال إسرائيل، ووصفتها بـ"البطولية".

ودعت حماس ، في بيان صحفي اليوم أورده المركز الفلسطيني للاعلام، إلى "تصعيد العمليات البطولية الموجعة في قلب الكيان المحتل، وفي كل نقاط وجوده في الضفة والقدس والداخل المحتل، وإلى وحدة شعبنا والتفافه خلف خيار المقاومة، حتى دحر الاحتلال" .

وقالت حماس إن "عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت قرب مدينة حيفا في شمال فلسطين المحتلة، تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال الصهيوني المتصاعدة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وبحق أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال".

وشددت على أن "هذه العملية، وما سبقها من عمليات نوعية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب، تؤكد مجددًا قدرة المقاومة على كسر هيبة العدو وإيلامه، والرد على جرائمه وعدوانه ومخططاته الخبيثة الهادفة إلى تصفية المقاومة، والاستفراد بشعبنا، وتهجيره من أرضه في غزة والضفة والقدس، فضلًا عن ممارساته الإجرامية المتواصلة بحق أسرانا الأحرار".

وأشارت إلى أن "هذه العمليات البطولية تُمثّل الخيار الطبيعي والرد المناسب على استمرار المجازر، وسياسة الحصار والترويع والتنكيل، ومحاولات التهجير، لاسيما من مخيمات الضفة الغربية، وفي مقدمتها جنين وطولكرم".

وقُتل رجل /75 عامًا/ وأصيب شاب /20 عاما/ بإصابات خطيرة في حادث إطلاق نار ودهس صباح اليوم بالقرب من مدينة يوكنعام" في شمال إسرائيل، وفق قناة 13 الإسرائيلية .