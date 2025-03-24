فازت بـ4 سيارات في سنة.. الكويت تقبض على مصرية بتهمة التلاعب بالسحوبات

(وكالات)

ألقت السلطات الكويتية القبض على امرأة مصرية قبل محاولتها الفرار، على خلفية شبهات تحوم حول تلاعب في السحوبات التجارية الأخيرة، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأحالت الجهات المختصة السيدة الموقوفة إلى المباحث الجنائية للتحقيق، بعد تداول واسع للقضية التي كشفت عن شبهة تواطؤ في منح الجوائز.

ووفقًا لمعلومات الصحيفة، فإن مسؤولًا في وزارة التجارة الكويتية يُشتبه في تورطه بتسهيل فوز السيدة المصرية، حيث لوحظ حضوره المتكرر خلال إعلان نتائج السحوبات التي كانت تشارك فيها.

وأفاد وكيل وزارة التجارة زياد الناجم في خطاب رسمي إلى النيابة العامة بأن الواقعة تحمل شبهة جنائية تتعلق بالتحايل في تسليم الجوائز، مما يضر بثقة المستهلك ويسيء لمصداقية هذه الفعاليات.

وباشرت الوزارة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، تضمنت وقف تسليم الجوائز مؤقتًا، والتنسيق مع الجهات المختصة للتحقيق في القضية. كما شدد الناجم على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس نزاهة السحوبات التجارية، متوعدًا باتخاذ إجراءات رادعة ضد أي شخص يثبت تورطه في المخالفة.