رئيس الوزراء الكندي عن إدارة ترامب: يريدون أرضنا ولن يحدث ذلك

(وكالات)

هاجم رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أولى حملاته الانتخابية، متهمًا إياه بمحاولة تقويض سيادة كندا عبر تهديدات تجارية وسياسية غير مسبوقة.

وحذر كارني من خطورة الخطوات التي اتخذها ترامب، مؤكدًا في خطاب انتخابي حاشد: "يريدون مواردنا، مياهنا، وأرضنا... لكن لن يحدث ذلك".

وأشار كارني، إلى أن سياسات البيت الأبيض أججت المشهد السياسي الداخلي، حيث باتت الانتخابات تدور حول من القادر على حماية البلاد من الضغوط الأمريكية.

وفرض ترامب، رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم الكندي، مهددًا بإجراءات أوسع اعتبارًا من 2 أبريل المقبل، في خطوة وصفها كارني بأنها "ابتزاز سياسي".

يتنافس المرشحون على 343 مقعدًا في مجلس العموم، وسط ترقب شعبي لكيفية إدارة العلاقة مع واشنطن، في سباق انتخابي يحدد مستقبل كندا على الساحة الدولية.