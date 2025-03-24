بكين تنفي: لا يوجد محادثات حول إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

(وكالات)

علقت الصين، اليوم الاثنين، على التقارير المتحدثة حول إمكانية مشاركتها في قوات حفظ السلام في أوكرانيا، مؤكدة أنها لم تناقش الأمر مع أي طرف دولي.

وخلال مؤتمر صحفي، شدد المتحدث باسم الخارجية الصينية جو جيا كون على أن "المعلومات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن أولوية بكين هي دعم جهود السلام وتهيئة الظروف لإنهاء النزاع عبر المفاوضات.

وجاء هذا التصريح ردًا على تقرير نشرته صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، زعمت فيه أن الصين تتواصل مع دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة إمكانية إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا بعد انتهاء الحرب.

وبينما لم تكشف الصحيفة عن مصادرها، جاء الرد الصيني سريعًا ليؤكد التزام بكين بالحلول الدبلوماسية ورفضها أي مشاركة عسكرية في الأزمة، في موقف يتماشى مع سياستها الخارجية التي تدعو إلى عدم التدخل في النزاعات المسلحة والتركيز على المساعي السلمية.