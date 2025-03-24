رغم احتجازه.. حزب الشعب الجمهوري التركي يرشح إمام أوغلو للرئاسة

(وكالات)

رشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المحتجز حاليًا، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في خطوة تصعيدية ضد الحكومة، حيث أكد الحزب في بيان أن الاعتقال لن يمنعه من المنافسة.

وأكد مسؤولو الحزب أن إمام أوغلو لم يُدن قضائيًا، وبالتالي لا يوجد ما يمنعه من الترشح، لكن السلطات لجأت إلى إلغاء شهادته الانتخابية لتعطيل مشاركته، متهمين الحكومة بالسعي لإقصائه سياسيًا. وقال أحد قيادات الحزب: "وقف الملايين إلى جانب أكرم، وسنواصل المقاومة. سيكون مرشحنا، وسنرد على أي محاولات لعرقلة ترشيحه بالنزول إلى الشوارع".

وشهدت الانتخابات التمهيدية التي نظمها الحزب لتحديد مرشح الرئاسة مشاركة نحو 15 مليون شخص، وفق ما أعلنه زعيم الحزب أوزجور أوزال، حيث صوت أكثر من 13 مليون مواطن لصالح إمام أوغلو، ما اعتُبر رسالة قوية بشأن شعبيته رغم احتجازه.

وأمس الأحد، تم نقل إمام أوغلو إلى سجن مرمرة، بعد قرار بحبسه في إطار تحقيقات بالفساد والإرهاب، حيث تم احتجاز 20 شخصًا آخرين على الأقل ضمن القضية ذاتها. ورغم ذلك، لم تصدر المحكمة قرارًا منفصلًا بشأن التهم المتعلقة بالإرهاب.



وفي سياق التصعيد، أعلنت بلدية إسطنبول أن 15 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات التمهيدية الرمزية التي نظمها الحزب، حيث صوت 13.2 مليون شخص دعما لإمام أوغلو، بمن فيهم ناخبون من خارج الحزب.