"تنفيذًا لرؤية ترامب".. عشرات الفلسطينيين يغادرون من غزة إلى أوروبا عبر إسرائيل

(وكالات)

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن 70 فلسطينيًا من سكان قطاع غزة، يحملون جنسيات أجنبية أو روابط عائلية في الخارج، غادروا إلى دولة أوروبية غير محددة عبر مطار رامون في جنوب إسرائيل.

وجرت عملية الإجلاء على متن طائرة عسكرية رومانية، بينما بررت إسرائيل هذه الخطوة بأنها تأتي في إطار "سياسة الهجرة" التي تتبعها، وهي سياسة سبق أن اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة قبل أن يتم التراجع عنها.

وتزامن ترحيل الفلسطينيين مع تصعيد عسكري واسع، حيث شنت قوات الاحتلال هجمات مكثفة على غزة، ما أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين خلال أيام قليلة.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "نعمل بكل الوسائل لتنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي، وسنسمح لأي فلسطيني من سكان غزة يرغب في الانتقال إلى دولة ثالثة بالقيام بذلك"، في إشارة واضحة إلى جهود إسرائيلية منظمة لفرض هجرة قسرية على الفلسطينيين.

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد وافق على إنشاء إدارة خاصة تحت إشراف وزارة الحرب لمتابعة عمليات ترحيل الفلسطينيين الراغبين في مغادرة غزة، ضمن خطة تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه.

ووفق الصحيفة العبرية، ستعمل هذه الإدارة على تنسيق عمليات النقل البري والبحري والجوي بالتعاون مع منظمات دولية، مع الإشراف على البنية التحتية اللوجستية لضمان تنفيذ عمليات التهجير بسلاسة.