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انطلاق محادثات أمريكية- روسية في السعودية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

11:31 ص الإثنين 24 مارس 2025

روسيا وامريكا

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بيروت/موسكو- (د ب أ)

بدأ ممثلون عن الولايات المتحدة وروسيا محادثات في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، حيث تسعى واشنطن إلى التوسط للتوصل إلى وقف محدود لإطلاق النار بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال في أوكرانيا.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن المفاوضات، التي كان من المقرر أن تبدأ الساعة العاشرة صباحا (07:00 بتوقيت جرينتش)، تجرى وراء الأبواب المغلقة في فندق ريتز كارلتون.

ويقود الفريق الروسي الدبلوماسي المخضرم جريجوري كاراسين، وسيرجي بيسيدا، وهو مسؤول استخبارات كبير ومقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويضم الوفد الأمريكي في السعودية عدة فرق، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوج، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز.

كما سيجري الوسطاء الأمريكيون محادثات منفصلة مع ممثلي أوكرانيا.

ووصف كيلوج المحادثات غير المباشرة بأنها "دبلوماسية مكوكية"، حيث يتنقل الوفد الأمريكي بين الجانبين ويجتمعان في "غرف منفصلة".

ووصف وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، المحادثات الأولية التي جرت بين ممثلي أوكرانيا والولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية أمس الأحد بأنها "بناءة ومفيدة".

ويركز النقاش بشكل رئيسي على ضمان وقف الهجمات على منشآت الطاقة. ووافقت كل من روسيا وأوكرانيا من حيث المبدأ على هذه الهدنة الجزئية، ولكن لم يتم تنفيذها بعد.

كما تسعى الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل طرق الشحن في البحر الأسود.

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روسيا امريكا وقف إطلاق النار
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