مصر تطرح مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

القاهرة- (أ ب)

ذكر مسؤولان أن مصر طرحت مقترحا جديدا لمحاولة إعادة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس إلى مساره، حسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

وقال مسؤول مصري إن حماس ستفرج عن خمسة أسرى أحياء، من بينهم مواطن أمريكي إسرائيلي، مقابل سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار لمدة أسبوع. كما ستفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

وقال مسؤول في حماس إن الحركة "ردت بإيجابية" على المقترح، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بإطلاع وسائل الإعلام على المحادثات المغلقة.

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار القائم الأسبوع الماضي، حيث شنت موجة مفاجئة من الهجمات الجوية أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين.

وجاء ذلك بعدما رفضت حماس مقترحات أيدتها إسرائيل لتعديل الاتفاق بهدف إطلاق سراح المزيد من الرهائن قبل بدء المحادثات بشأن وقف إطلاق النار الدائم، والتي كان من المفترض أن تبدأ في أوائل فبراير الماضي.

وقالت حماس إنها ستفرج فقط عن الـ 59 أسيرًا المتبقين، والذين يعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين ووقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي.