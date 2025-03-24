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نتنياهو يمثل أمام المحكمة اليوم

10:56 ص الإثنين 24 مارس 2025

نتنياهو

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وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمثل اليوم أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد المتهم بها، وأوضحت أن المحكمة وافقت على طلب نتنياهو إلغاء جلسة محاكمته الأربعاء وعقد 3 جلسات الأسبوع المقبل.

وتتعلق الاتهامات، بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضًا مسؤولًا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وتم استئناف محاكمة نتنياهو، ديسمبر الماضي، إذ مثل أمام المحكمة مرتين يومي 11 و12 من ديسمبر، بينما كان مثوله الثالث في 16 من الشهر ذاته، والرابع في 18، والخامس في 23.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

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بنيامين نتنياهو إسرائيل شركة بيزك للاتصالات
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