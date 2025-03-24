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إعلام عبري: قتيل ومصاب في إطلاق نار قرب حيفا (فيديو)

10:33 ص الإثنين 24 مارس 2025

إطلاق نار

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار قرب حيفا.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشرطة أن منفذ العملية قتل بعد أن أطلق النار على مدنيين في منطقة يوكنعام.

وفيما سبق رصدت مصادر فلسطينية تحليقا مكثفا لمروحيات عسكرية إسرائيلية في أجواء مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

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إطلاق نار مقتل شخص حيفا
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