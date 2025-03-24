إعلام عبري: قتيل ومصاب في إطلاق نار قرب حيفا (فيديو)

وكالات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار قرب حيفا.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشرطة أن منفذ العملية قتل بعد أن أطلق النار على مدنيين في منطقة يوكنعام.

من موقع عملية إطلاق النار التي أصيب خلالها عدة مستوطنين قرب حيفا شمال فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/TpWrS4hWSx — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 24, 2025

وفيما سبق رصدت مصادر فلسطينية تحليقا مكثفا لمروحيات عسكرية إسرائيلية في أجواء مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.