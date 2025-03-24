حرائق الغابات تمتد إلى غرب اليابان رغم جهود الإطفاء طوال الليل

طوكيو- (د ب أ)

امتدت حرائق الغابات في اثنتين من المقاطعات الواقعة بغرب اليابان، اليوم الاثنين، رغم جهود الإطفاء التي استمرت طوال الليل، حيث طلبت الحكومتين المحليتين مما يقرب من 2800 شخص الإجلاء عن المنطقة.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن مروحيات قوات الدفاع الذاتي البرية شاركت صباح اليوم الاثنين، في الجهود المبذولة من أجل السيطرة على الحريق، بناء على طلب من حكومتي مقاطعتي أوكاياما وإيهيمي.

وقد أتى الحريق الذي اندلع أمس الأحد في مقاطعة أوكاياما، على 250 هكتارا من الأراضي في المجمل بمدينتي أوكاياما وتامانو، فيما اجتاح الحريق الذي اندلع في مقاطعة إيهيمي 119 هكتارا بمدينة إيماباري، عند حوالي الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين.

وذكرت السلطات المحلية أنه رغم عدم الإبلاغ عن تسجيل أي إصابات في أي من المنطقتين، إلا أن هناك العديد من المنازل التي احترقت في أوكاياما.