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خلال 24 ساعة.. الجيش الروسي يٌسقط 28 طائرة مسيرة أوكرانية

07:28 ص الإثنين 24 مارس 2025

وزارة الدفاع الروسية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائط الدفاع الجوي دمرت الليلة الماضية، 28 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق عدة مناطق في روسيا بما في ذلك 12 طائرة فوق مقاطعتي بريانسك وروستوف.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم: "خلال الليلة الماضية، اعترضت وسائط الدفاع الجوي المناوبة بالجيش الروسي ودمرت 28 طائرة بدون طيار أوكرانية: 12 طائرة بدون طيار فوق مقاطعتي بريانسك وروستوف، و2 فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة بدون طيار واحدة فوق إقليم كراسنودار وأخرى فوق بحر آزوف"، وفقا لروسيا اليوم.

وكتب حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، على قناته في تيلجرام، أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة هجوم الطائرات بدون طيار الأوكرانية على المنطقة.

وتحاول القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي مهاجمة الحدود والمناطق الوسطى من روسيا باستخدام الطائرات بدون طيار.

وفي معظم الحالات تتعرض المناطق الحدودية في بيلجورود، كورسك، وبريانسك وشبه جزيرة القرم للهجوم بهذا النوع من الأسلحة.

بدورها تعمل وسائط الدفاع الجوي الروسية بفعالية عالية خلال التصدي لهجمات العدو، وتقوم بإفشال غالبية هجماته.

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