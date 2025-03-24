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ماذا قالت كوريا الشمالية عن التدريبات العسكرية بين سيئول وواشنطن؟

06:53 ص الإثنين 24 مارس 2025

التدريبات العسكرية بين سيئول وواشنطن

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وكالات

نددت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، بالمناورات العسكرية السنوية الأخيرة المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، محذرة من أنها ستواصل تعزيز قوتها الضاربة.

وأصدر معهد نزع السلاح والسلام في الخارجية الكورية الشمالية هذا التنديد بعد أن اختتمت سيئول وواشنطن الخميس مناورات "درع الحرية" السنوية التي استمرت 11 يوما، بحسب روسيا اليوم.

ووصفت كوريا الشمالية المناورات بأنها "بروفة حرب نووية مخططة واستفزازية"، إذ قالت إن الطبيعة العدوانية والهجومية لتدريبات هذا العام كانت الأعلى في التاريخ، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقال المعهد في بيان: "إن امتلاك قوة هجومية هائلة لا يمكن لأحد أن يوقفها وقوة ضاربة ساحقة هو الضمان الأكيد لمنع الحرب واحتواء أي تهديد وابتزاز من المعتدين والسيطرة عليه بفعالية".

وأضاف البيان أن كوريا الشمالية تعهدت بـ "تجديد وتعزيز ردودها باستمرار في جميع المجالات لدحر أي عمل عسكري من قبل أعدائها".

ولطالما نددت كوريا الشمالية بالمناورات العسكرية المشتركة للحليفين باعتبارها تدريبا على الغزو، بينما تقول كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن تدريباتهما ذات طبيعة دفاعية.

وأصدرت بيونج يانج سلسلة من البيانات التي تندد بالتدريبات المشتركة باعتبارها "عملا استفزازيا خطيرا".

كما أطلق عدة صواريخ باليستية يُعتقد أنها قصيرة المدى في اليوم الأول من التدريبات.

لكنها امتنعت هذا العام من خطوات مثل إطلاق صواريخ باليستية بعيدة المدى.

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