قبل الإقدام على الترشح لحاكمة كاليفورنيا.. ترامب يقدم النصح لـ هاريس



وكالات

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعض النصائح لنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، بعدما تداول الإعلام المحلي أخبارا بشأن ما إذا قررت الترشح لمنصب حاكمة كاليفورنيا.

وقال ترامب: "عليها أن تبدأ بإجراء المقابلات"، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.

وأضاف ترامب، في إشارة إلى الرئيس السابق جو بايدن: "لا يمكن لكليهما الإفلات من العقاب، فلم يجر بايدن أي مقابلات خلال جائحة كوفيد، وقد أفلت من العقاب بسبب ذلك".

تأتي هذه التعليقات في الوقت الذي تفكر فيه هاريس بجدية في الترشح لمنصب حاكمة الولاية، إذ أنه من المتوقع أن تتخذ قرارها بنهاية الصيف.

وصرح مستشار سابق لهاريس، أن نائبة الرئيس السابقة ستكون خيارا "ممتازا" لهذا المنصب، مشيرا إلى خبرتها بهذا المجال.

وقال المستشار السابق: "على المستوى الوطني، هناك الكثير من الأمور التي يمكنها القيام بها كحاكمة لخامس أكبر اقتصاد مع هوية اسمها، فعندما يبحث حزبنا عن قيادة وطنية وتبحث كاليفورنيا عن حوكمة جيدة - خاصة في وقت تمر فيه كاليفورنيا بالكثير".

لكن هاريس تواجه أيضا تساؤلات حول كيفية تعاملها مع حملتها الانتخابية للرئاسة، والتي تضمنت اتهامات بتهربها المستمر من إجراء المقابلات.

ويشير ترامب من النصيحة التي قدمها لهاريس، إلى أسلوبها في التعامل مع وسائل الإعلام خلال حملتها الانتخابية السابقة، والذي تضمن اتهامات بأنها كانت تتجنب إجراء المقابلات الصحفية باستمرار، وحين تجري مقابلات، تعمد إلى التهرب من الأسئلة الصعبة.