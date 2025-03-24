كندا تلجأ إلى انتخابات تشريعية مبكرة لمواجهة أطماع ترامب



وكالات

دعا رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 28 أبريل المقبل.

وتعهد رئيس الوزراء الكندي بإفشال مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم الولايات المتحدة جارتها الشمالية، وفقا لما ذكرته اندبندنت عربية.

وكارني رئيس سابق للمصرف المركزي الكندي، اختاره الحزب الليبرالي الكندي الوسطي خلفا لجاستن ترودو في منصب رئيس الوزراء، إلا أنه لم يسبق أن خاض استحقاقاً انتخابياً على مستوى الوطن.

وقال كارني في خطاب إلى الأمة: "لقد طلبت للتو من الحاكمة العامة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات في 28 أبريل، وقد وافقت"، في إشارة إلى ممثلة الملك تشارلز الثالث في كندا العضو في الكومنولث البريطاني.

وشدد كارني على أن: "ترامب يريد تحطيمنا لتتمكن أمريكا من امتلاكنا، لن نسمح بأن يحدث ذلك".

وتابع: "نواجه أكبر أزمة في حياتنا بسبب الإجراءات التجارية غير المبرّرة للرئيس ترامب وتهديداته لسيادتنا".

وأضاف: "يجب أن يكون ردنا هو بناء اقتصاد قوي وكندا أكثر أماناً".

بعدما حكم الليبراليون كندا لمدة عقد، تدهورت شعبية حكومتهم، لكن كارني يعوّل على تنامي الشعور القومي في البلاد لحصد غالبية في الانتخابات.

ويثير ترامب حفيظة الجارة الشمالية لبلاده باعتباره أن سيادتها مصطنعة وكذلك حدودها، وحضّها على الانضمام إلى الولايات المتحدة بصفتها الولاية الـ51.

ترافقت التصريحات مع حرب تجارية يشنّها ترامب مع فرضه رسوما جمركية على الواردات من كندا، ما من شأنه أن يلحق أضرارا جسيمة باقتصادها.

وكندا تختار رئيسا للحكومة وسط حرب تجارية مع ترامب، إذ قال كارني في خطاب ألقاه في مدينة أدمونتون في غرب البلاد: "في خضم هذه الأزمة، أطلب من الكنديين تفويضا قويا وواضحا".

وعادة ما تهيمن قضايا محلية على غرار كلفة المعيشة والهجرة على الانتخابات الكندية، لكن في هذه المرة، يتصدّر المشهد موضوع رئيس واحد: من يمكنه التعامل مع ترامب على نحو أفضل.

وقلبت مواقف ترامب تجاه كندا المنضوية مع الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي والتي تعد أحد أقرب شركائها تاريخيًا، المشهدية السياسية الكندية.

وشعبية ترودو الذي تولى السلطة في العام 2015، كانت متراجعة على نحو كبير عندما أعلن تنحيه، في حين كانت استطلاعات الرأي تفيد قبل بضعة أسابيع بأن حزب المحافظين بقيادة بيار بوالييفر هو الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات.

لكن هامش تقدم المحافظين في الاستطلاعات تقلص منذ أن تولى كارني زعامة الليبراليين، وبات محلّلون يصفون السباق الانتخابي الذي تطغى عليه مواقف ترامب، بأنه محتدم للغاية.