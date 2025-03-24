المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية تُعيد رئيس الوزراء إلى الرئيس بالإنابة



وكالات

رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، عزل رئيس الوزراء هان دوك- سو.

وقضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية بإعادته إلى منصب القائم بأعمال الرئيس، في أحدث تطور في المشهد السياسي المضطرب في البلاد بعد اتخاذ إجراءات بهدف عزله قبل أكثر من شهرين، وفقا لما ذكرته اندبندنت عربية.

وتولى هان منصب الرئيس بالإنابة خلفا للرئيس يون سوك يول، الذي تعرض للمساءلة ويواجه العزل بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة العام الماضي.

وعقب صدور الحكم، عاد هان إلى منصب القائم بأعمال الرئيس على الفور.

رفض 5 من قضاة المحكمة الـ8 عزل هان في حين أيده قاض واحد، وصوّت قاضيان آخران على عدم قبول اقتراح العزل من الأساس.