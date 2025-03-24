إدارة ترامب: إذا امتلكت إيران أسلحة نووية سينفجر الشرق الأوسط



وكالات

طالب مايك والتز مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، إلى "التفكيك الكامل" للبرنامج النووي الإيراني.

وقال والتز: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، وحان الوقت لكي تتخلى إيران تماما عن رغبتها في امتلاك سلاح نووي".

وحذر المسؤول الأمريكي من أنه إذا امتلكت إيران أسلحة نووية، "سينفجر الشرق الأوسط بأكمله في سباق تسلح، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق لأمننا القومي"، بحسب سكاي نيوز.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كتب ترامب رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بهدف إجراء مفاوضات نووية محتملة.