الرئيس الأوكراني: علينا أن ندفع بوتين لإصدار أمر فعلي بوقف الضربات



وكالات

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بدفع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى وقف الضربات على أوكرانيا، عشية مفاوضات روسية أمريكية في السعودية حول وقف جزئي لإطلاق النار.

جاء ذلك فيما التقى وفد أوكراني مبعوثين أمريكيين في الرياض، بحسب سكاي نيوز.

وقال زيلينسكي: "مهما كانت مباحثاتنا مع شركائنا، علينا أن ندفع بوتين إلى إصدار أمر فعلي بوقف الضربات: إن من بدأ هذه الحرب عليه أن ينهيها".

وأضاف: "من الواضح بالنسبة إلى الجميع أنّ روسيا هي الوحيدة التي تطيل أمد هذه الحرب".

وتابع: "في 11 مارس، طُرح اقتراح لوقف إطلاق النار من دون شروط وكان من المفترض أن تتوقف هذه الهجمات، لكن روسيا هي التي تطيل أمد كل ذلك، وفي كل ليلة، وكل يوم، تنفذ أبشع الضربات الممكنة".

ورأى أنّه من دون ممارسة ضغوط على روسيا، سيواصلون في موسكو تجاهل الدبلوماسية الحقيقية وتدمير حياة الناس.

ورغم الجهود المتسارعة للتوفيق بين طرفي النزاع بشأن سبل تحقيق وقف إطلاق النار في الحرب التي اندلعت جراء الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022، إلا أنّ القتال لا يزال مستمرا مع تنفيذ ضربات فتاكة في كلّ من أوكرانيا وروسيا.