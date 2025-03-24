حماس تؤكد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة



وكالات

رحبت حركة حماس، اليوم الإثنين، ببيان اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، مؤكدة على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت حماس، في بيان: "نرحِّب بما ورد في البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بقطاع غزة، من تأكيدٍ على ضرورة وقف العدوان الصهيوني على شعبنا، والعودة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ورفض استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين، ورفض محاولات تهجير أبناء شعبنا من أرضهم، والتشديد على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي إجراءات أحادية من قبل الاحتلال تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي".

وأضافت حماس: "نؤكِّد دعمنا لكل جهد عربي وإسلامي جاد لإعادة إعمار قطاع غزة، ونعرب عن تقديرنا للجهود المشتركة في تقديم خطة عربية واضحة للتعافي والإعمار، تضمن بقاء أبناء شعبنا في أرضهم، وتوفّر مقومات الحياة الكريمة، وتُسهم في مواجهة آثار العدوان الوحشي والحصار الظالم المفروض على القطاع"، بحسب الغد.

وتابعت: «إننا إذ نرحِّب بهذه المواقف، فإننا ندعو إلى ترجمتها إلى خطوات عملية وضغوط سياسية حقيقية على الاحتلال الصهيوني لوقف عدوانه، ورفع الحصار، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى غزة، بما يعزِّز صمود شعبنا على أرضه".