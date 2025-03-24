إعلان

حماس تؤكد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

04:10 ص الإثنين 24 مارس 2025

حركة حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

رحبت حركة حماس، اليوم الإثنين، ببيان اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، مؤكدة على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت حماس، في بيان: "نرحِّب بما ورد في البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بقطاع غزة، من تأكيدٍ على ضرورة وقف العدوان الصهيوني على شعبنا، والعودة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ورفض استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين، ورفض محاولات تهجير أبناء شعبنا من أرضهم، والتشديد على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي إجراءات أحادية من قبل الاحتلال تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي".

وأضافت حماس: "نؤكِّد دعمنا لكل جهد عربي وإسلامي جاد لإعادة إعمار قطاع غزة، ونعرب عن تقديرنا للجهود المشتركة في تقديم خطة عربية واضحة للتعافي والإعمار، تضمن بقاء أبناء شعبنا في أرضهم، وتوفّر مقومات الحياة الكريمة، وتُسهم في مواجهة آثار العدوان الوحشي والحصار الظالم المفروض على القطاع"، بحسب الغد.

وتابعت: «إننا إذ نرحِّب بهذه المواقف، فإننا ندعو إلى ترجمتها إلى خطوات عملية وضغوط سياسية حقيقية على الاحتلال الصهيوني لوقف عدوانه، ورفع الحصار، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى غزة، بما يعزِّز صمود شعبنا على أرضه".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة حماس حماس غزة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بيان اللجنة الوزارية العربية الإسلامية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
من الصداع إلى الكيماوي.. وزير التموين السابق يكشف رحلته مع السرطان -(صور)
بعد إعلانها رسميًا.. الرؤية الشرعية تحدد عدد أيام إجازة عيد الفطر
ارتفاع كبير في الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر