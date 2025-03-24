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15 مليون ناخب يدعمون "رمزيا" ترشح أوغلو للرئاسة التركية

02:59 ص الإثنين 24 مارس 2025

أكرم إمام أوغلو

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وكالات

أعلنت بلدية إسطنبول، أن 15 مليون ناخبا شاركوا الأحد، في الانتخابات التمهيدية الرمزية التي نظمها حزب الشعب الجمهوري المعارض، وصوتوا لصالح رئيس بلدية المدينة أكرم إمام اوغلو رغم توقيفه.

وقالت البلدية: "من أصل 15 مليون صوت، عبر أصحاب 13 مليونا و211 ألف صوت "غير أعضاء في الحزب" عن تضامنهم" مع إمام اوغلو الذي كان سيعلن، الأحد، مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2028"، وفقا لسكاي نيوز.

ومن السجن المحتجز فيه في غرب إسطنبول، رحّب إمام أوغلو بالأنباء الواردة والتي قال إنّها جعلته "سعيدا للغاية".

وقال في بيان أصدرته البلدية: إنّ "عشرات ملايين الأشخاص في هذا البلد، الذين يعانون جراء قمع الحكومة، وجراء اقتصاد مدمّر وعدم كفاءة وفوضى، سارعوا إلى صناديق الاقتراع ليقولوا لـ(الرئيس رجب طيب) إردوغان: كفى".

وأضاف: "صناديق الاقتراع انتخابات عامّة ستأتي، والأمة ستسدد لهذه الحكومة صفعة لا يمكن نسيانها".

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