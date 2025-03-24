بينهم 3 أطفال.. استشهاد وإصابة 14 شخصا في قصف أمريكي بصنعاء



وكالات

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، استشهاد وإصابة 14 شخصا، بينهم 3 أطفال وسيدتان جراء قصف أمريكي استهدف العاصمة صنعاء.

وقال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الجماعة: إن طيران العدو الأمريكي استهدف بعدة غارات جوية مبنى في حي سكني في منطقة عصر بمديرية معين بصنعاء أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 13 آخرين، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن من بين المصابين 3 أطفال وامرأتان في حصيلة نهائية.

وحمل الأصبحي، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية، المسؤولية السياسية والأخلاقية "تبعات الاستهداف والقصف المتعمد للمنشآت المدنية والأحياء السكنية".

ودعا المجتمع الدولي بدوله ومنظماته ومؤسساته الحقوقية والإنسانية "إلى فضح وتجريم انتهاكات العدوان الأمريكي والتي تستهدف الاعيان المدنية والمدنيين".

وأعلن الحوثيون مساء أمس الأحد، أن الطيران الأمريكي استهدف بعدة غارات منطقة عصر بالعاصمة صنعاء، ومديريتي وسحار وساقين بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وجاءت هذه الغارات، بعد إعلان الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار "بن جوريون" في تل أبيب، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين-2".

كما أشارت الجماعة إلى أن قواتهم اشتبكت مع حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وعدد من القطع الحربية في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ والمسيرات "واستمر الاشتباك لعدة ساعات".