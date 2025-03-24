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إيران: عدوان إسرائيل على لبنان وسوريا وغزة والضفة تهديد حقيقي للسلم

01:49 ص الإثنين 24 مارس 2025

العدوان الإسرائيلي

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وكالات

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن العدوان الإسرائيلي على لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية، يعد تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن الطائرات الإسرائيلية، شنت اليوم الاثنين، غارات جوية على مخيم النصيرات بغزة وأنحاء متفرقة من القطاع، وسط أنباء عن سقوط ضحايا جراء القصف.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة بالقرب من رعاية جباليا شمال غزة، كما سجلت غارة على مخيم النصيرات وسط غزة، بحسب روسيا اليوم.

وأوضحت أن هناك ضحايا وإصابات جراء قصف منزل في مخيم 5 بالنصيرات وسط القطاع.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بنسف مبان في تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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