حماس: نؤكد دعمنا لكل جهد عربي وإسلامي جاد لإعادة إعمار غزة

وكالات

أعلنت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لكل جهد عربي وإسلامي جاد لإعادة إعمار قطاع غزة، بحسب سكاي نيوز.

وقالت حماس: "نعرب عن تقديرنا للجهود المشتركة في تقديم خطة عربية واضحة للتعافي والإعمار تضمن بقاء أبناء شعبنا في أرضهم".

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم بالنصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.