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حماس: نؤكد دعمنا لكل جهد عربي وإسلامي جاد لإعادة إعمار غزة

01:42 ص الإثنين 24 مارس 2025

حماس

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وكالات

أعلنت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لكل جهد عربي وإسلامي جاد لإعادة إعمار قطاع غزة، بحسب سكاي نيوز.

وقالت حماس: "نعرب عن تقديرنا للجهود المشتركة في تقديم خطة عربية واضحة للتعافي والإعمار تضمن بقاء أبناء شعبنا في أرضهم".

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم بالنصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

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