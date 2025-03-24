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استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي وسط غزة

01:39 ص الإثنين 24 مارس 2025

قصف إسرائيلي

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم بالنصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، حذر من أن القطاع على شفا كارثة إنسانية، وسط استمرار الإبادة الجماعية والصمت الدولي.

وقال المكتب، إن أكثر من 2.2 مليون فلسطيني يواجهون كارثة غير مسبوقة مع تنفيذ الاحتلال إبادة جماعية، مؤكدًا أن إغلاق الاحتلال معابر القطاع ومنع إدخال المساعدات يعمقان الأزمة المتفاقمة.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، "نحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية عن الجرائم، ونطالب العالم بالضغط لوقفها".

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