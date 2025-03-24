الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل من سوريا

وكالات

أعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن المنطقة العسكرية الشمالية تمكنت من إحباط محاولة تسلل لشخصين قادمين من الأراضي السورية.

وأوضح المصدر أنه تم التعامل مع الموقف وفق قواعد الاشتباك، حيث جرى القبض عليهما أثناء محاولتهما عبور الحدود بطريقة غير مشروعة، قبل تحويلهما إلى الجهات المختصة.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل جهودها بكل حزم لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة.