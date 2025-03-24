الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل من سوريا
01:12 ص الإثنين 24 مارس 2025
وكالات
أعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن المنطقة العسكرية الشمالية تمكنت من إحباط محاولة تسلل لشخصين قادمين من الأراضي السورية.
وأوضح المصدر أنه تم التعامل مع الموقف وفق قواعد الاشتباك، حيث جرى القبض عليهما أثناء محاولتهما عبور الحدود بطريقة غير مشروعة، قبل تحويلهما إلى الجهات المختصة.
وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل جهودها بكل حزم لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة.
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