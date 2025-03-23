حماس تعلن استشهاد أحد قادتها في قصف مستشفى ناصر

وكالات

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" القائد إسماعيل برهوم، عضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، الذي استشهد إثر قصف إسرائيلي استهدفه أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.

واعتبرت الحركة في بيانها أن استهداف برهوم داخل المستشفى "جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل باستباحة المقدسات والأرواح والمرافق الصحية"، مؤكدة أن هذا التصعيد يمثل "انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية".

كما أدانت حماس قصف المستشفى، مشيرة إلى أنه "تصعيد خطير في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني"، داعية إلى موقف دولي حازم ضد هذه الانتهاكات.