صحة غزة: إسرائيل تستهدف أكبر مستشفى في جنوب القطاع

(أ ب)

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مساء اليوم الأحد أكبر مستشفى في جنوب القطاع.

وقالت مصادر طبية فلسطينية وشهود عيان أن الجيش اغتال اليوم الأحد، إسماعيل برهوم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وأربعة فلسطينيين آخرين على الأقل، بغارة جوية على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت بصاروخ واحد على الأقل الطابق الثاني من مبنى الطوارئ في المجمع، حيث يقع قسم الجراحة، ما أدى إلى نشوب حريق كبير في الطابق المستهدف.

وأكد مسعفون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) أن الطواقم الطبية انتشلت جثامين خمسة شهداء على الفور، من بينهم برهوم، إضافة إلى عدد من الجرحى، بعضهم في حالة خطيرة.

وأضافت الوزارة أن القصف تسبب في اندلاع حريق كبير في مبنى الجراحة بالمستشفى الواقع في مدينة خان يونس، مشيرة إلى وجود عدد من الجرحى.

وأكد جيش الاحتلال تنفيذ الضربة على المستشفى، مشيرا إلى أنه استهدف عنصرا من حماس كان يعمل هناك. وحمّلت إسرائيل حماس مسؤولية سقوط الضحايا المدنيين، بسبب عملها في مناطق مكتظة بالسكان، على حد تعبيرها.

يُذكر أن مستشفى ناصر كان مكتظا بالقتلى والجرحى منذ استئناف إسرائيل للحرب على غزة الأسبوع الماضي، وذلك عقب موجة مفاجئة من الغارات الجوية التي أسفرت عن استشهاد المئات.