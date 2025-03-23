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تصعيد داخلي.. بن غفير يهاجم رئيس الشاباك ويصفه بـ"العميل الكاذب"

11:06 م الأحد 23 مارس 2025

إيتمار بن غفير

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وكالات

ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، شنّ هجومًا حادًا على رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، وذلك بعد الكشف عن تحقيق سري أجراه الجهاز.

وأوضحت القناة أن مواجهة حادة نشبت بين الطرفين خلال جلسة مصغرة، حيث وصف بن غفير رئيس الشاباك بـ"العميل الكاذب والمجرم الذي يجب أن يقبع في السجون"، قبل أن يتدخل الحراس للفصل بينهما ومنع التصعيد.

وكان تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية قد كشف أن رئيس الشاباك وجّه عناصره، قبل عدة أشهر، للعمل على منع سيطرة التيار الديني الكاهاني على مؤسسات الحكم.

ووفقًا للتقرير، أبلغ رونين بار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأن الجهاز أجرى تحقيقًا سريًا حول تغلغل منظمات يهودية متطرفة داخل الشرطة، وركّزت التحقيقات على شخصيات مقربة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إضافة إلى عناصر سابقة في منظمة "كاخ" المصنفة كجماعة إرهابية.

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إيتمار بن غفير الشاباك رونين بار
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