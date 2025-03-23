قتلى وجرحى بغارة أمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء

وكالات

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي وقوع قتلى وجرحى في عدوان أميركي على مبنى سكني في مديرية معين بالعاصمة صنعاء.

كانت وسائل الإعلام قالت إن الطيران الأمريكي شن غارة على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت أن عدوانا أمريكيا استهدف بغارتين جويتين محيط مدينة صعدة شمالي البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحوثيون، مسؤوليتهم عن استهداف مطار بن جورويون في تل أبيب، ما تسبب في توقف حركة الملاحة الجوية في المطار ودوي صفارات الإنذار.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، "استهدفنا مطار بن جوريون في يافا المحتلة".

كما أعلن سريع مسؤولية الجماعة اليمنية عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية، قائلًا: "استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية يو إس هاري ترومان وقطعًا حربية معادية".

وأضاف سريع، "اشتبكنا مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية معادية في البحر الأحمر"، مشيرًا إلى أن الاشتباك مع ترومان والقطع الحربية المعادية تم بصواريخ ومسيّرات واستمر ساعات.