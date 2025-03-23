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إعلام عبري: هدف القوات قرب غزة إيصال رسالة أن الحكومة جادة بالغزو

09:15 م الأحد 23 مارس 2025

غزة

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وكالات

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن استقدام الفرقة 36، وقيادة لواء غولاني، ولواء الدبابات 188 إلى حدود غزة لا يعني بالضرورة دخول هذه القوات في عمليات برية.

وأشارت القناة إلى أن المستوى السياسي في إسرائيل لا يزال يسعى لتجديد وقف إطلاق النار، بهدف استعادة الأسرى أحياء ضمن إطار مقترح "ويتكوف".

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإيصال رسالة واضحة إلى حركة حماس والوسطاء، مفادها: "نحن جادون، وإذا لم تُفرج حماس عن الأسرى، فنحن مستعدون أيضًا للعودة إلى العمليات البرية".

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غزة الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة
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