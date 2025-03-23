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مكتب بن غفير: الشاباك يقوض الحكومة ويهدف لتنفيذ انقلاب سياسي

09:07 م الأحد 23 مارس 2025

بن غفير

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وكالات

ردًا على ما نشرته القناة 12 الإسرائيلية، أصدر مكتب وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير بيانًا حادًا أكد فيه أن استمرار رونين بار في منصبه كرئيس لجهاز الشاباك "لم يعد مقبولًا حتى ولو لدقيقة واحدة".

ووصف البيان الشاباك بأنه منظمة سرية تجري تحقيقات ضد المسؤولين المنتخبين، مشيرًا إلى أن الجهاز حدد مسبقًا هدفه بجمع الأدلة حول "تورط المستوى السياسي"، مما يشكل "خطرًا مباشرًا على الديمقراطية".

وطالب البيان رونين بار بالاستقالة الفورية، معتبرًا أن قيام منظمة أمنية بإجراء تحقيق سياسي ضد الحكومة يعد "محاولة انقلاب سياسي ضد إرادة الشعب".

وكان تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية قد كشف أن رئيس الشاباك وجّه عناصره، قبل عدة أشهر، للعمل على منع سيطرة التيار الديني الكاهاني على مؤسسات الحكم.

ووفقًا للتقرير، أبلغ رونين بار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأن الجهاز أجرى تحقيقًا سريًا حول تغلغل منظمات يهودية متطرفة داخل الشرطة، وركّزت التحقيقات على شخصيات مقربة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إضافة إلى عناصر سابقة في منظمة "كاخ" المصنفة كجماعة إرهابية.

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بن غفير الشاباك الاحتلال الإسرائيلي
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