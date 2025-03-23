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رئيس أركان الاحتلال يوصى بتوسيع "العملية بغزة"

08:48 م الأحد 23 مارس 2025

إيال زامير رئيسًا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي

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وكالات

‏ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير أوصى بتوسيع "العملية العسكرية في قطاع غزة".

وكشف تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية أن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" وجّه عناصره، قبل عدة أشهر، للعمل على منع سيطرة التيار الديني الكاهاني على مؤسسات الحكم.

وبحسب القناة العبرية، فقد أبلغ رونين بار، رئيس الشاباك، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإجراء الجهاز تحقيقًا سريًا حول تغلغل منظمات يهودية متطرفة داخل جهاز الشرطة.

وأوضحت التحقيقات أن الشاباك ركّز في تحرياته على شخصيات مقربة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى عناصر سابقة في منظمة "كاخ" المصنفة كجماعة إرهابية.

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