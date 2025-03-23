إعلام عبري: الشاباك أجرى تحقيقات ضد مقربين من بن غفير

وكالات

كشف تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية أن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" وجّه عناصره، قبل عدة أشهر، للعمل على منع سيطرة التيار الديني الكاهاني على مؤسسات الحكم.

وبحسب القناة العبرية، فقد أبلغ رونين بار، رئيس الشاباك، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإجراء الجهاز تحقيقًا سريًا حول تغلغل منظمات يهودية متطرفة داخل جهاز الشرطة.

وأوضحت التحقيقات أن الشاباك ركّز في تحرياته على شخصيات مقربة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى عناصر سابقة في منظمة "كاخ" المصنفة كجماعة إرهابية.