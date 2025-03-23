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"يا أخت بلادي يا شقيقة".. الجيش السوداني يستعيد مبنى السفارة المصرية بالخرطوم- فيديو

08:32 م الأحد 23 مارس 2025

الجيش السوداني

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وكالات
أعلن أفراد تابعين للجيش السوداني، السبت، استعادة السيطرة على مبنى السفارة المصرية بالخرطوم.
وفي مقطع فيديو، وجّه الجنود السودانيون الشكر لمصر قائلين: "مصر يا أخت بلادي يا شقيقة.. الجيش السوداني رجع لكم السفارة من الدعم السريع.. إحنا مبسوطين أوي".
وأضاف الجنود: "نقول لأهلنا في مصر.. نشكر دور مصر والله ما قصرتم واستقبلتونا خير استقبال، إن شاء الله مصر والسودان بلد واحد".
وخلال الفيديو، ظهر ضابط سوداني وهو يرفع شعار الجمهورية المصرية "النسر"، قائلا: "ده شعار الأخوة المصريين.. اشتقنا لكم ولم تقصروا مع الشعب السوداني في محنته".

وفي مارس 2024، تداولت وسائل إعلام، صورا لأعمال تخريب لحقت بالسفارة المصرية.
لكن وزارة الخارجية المصرية، أكدت أن تلك الصور غير حقيقية وتعود إلى شهور سابقة في أثناء المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم.

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الجيش السوداني السفارة المصرية الخرطوم
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