"يا أخت بلادي يا شقيقة".. الجيش السوداني يستعيد مبنى السفارة المصرية بالخرطوم- فيديو

وكالات

أعلن أفراد تابعين للجيش السوداني، السبت، استعادة السيطرة على مبنى السفارة المصرية بالخرطوم.

وفي مقطع فيديو، وجّه الجنود السودانيون الشكر لمصر قائلين: "مصر يا أخت بلادي يا شقيقة.. الجيش السوداني رجع لكم السفارة من الدعم السريع.. إحنا مبسوطين أوي".

وأضاف الجنود: "نقول لأهلنا في مصر.. نشكر دور مصر والله ما قصرتم واستقبلتونا خير استقبال، إن شاء الله مصر والسودان بلد واحد".

وخلال الفيديو، ظهر ضابط سوداني وهو يرفع شعار الجمهورية المصرية "النسر"، قائلا: "ده شعار الأخوة المصريين.. اشتقنا لكم ولم تقصروا مع الشعب السوداني في محنته".

🟢القوات المسلحة السودانية تحرر مقر سفارة جمهورية #مصر العربية وجنود الجيش يرددون مصر يا اخت بلادي ياشقيقة.🇸🇩🇪🇬 pic.twitter.com/qSKEJiaHhk — ‏هاشتاق السودان 🇸🇩 (@hash_sudan) March 22, 2025

وفي مارس 2024، تداولت وسائل إعلام، صورا لأعمال تخريب لحقت بالسفارة المصرية.

لكن وزارة الخارجية المصرية، أكدت أن تلك الصور غير حقيقية وتعود إلى شهور سابقة في أثناء المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم.