اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تطالب بإنهاء الأعمال العدائية الإسرائيلية في غزة

وكالات

أدانت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في بيان، الأحد، استئناف الأعمال العدائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية بغزة، داعية للعودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

كذلك، اللجنة في بيانها على ضرورة ضمان استدامة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإيصالها على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع، مشددة على رفضها القاطع لأي محاولة لنقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وشددت اللجنة الوزارية، على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية ودعمها في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة.