إعلان

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تطالب بإنهاء الأعمال العدائية الإسرائيلية في غزة

07:55 م الأحد 23 مارس 2025

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أدانت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في بيان، الأحد، استئناف الأعمال العدائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية بغزة، داعية للعودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

كذلك، اللجنة في بيانها على ضرورة ضمان استدامة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإيصالها على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع، مشددة على رفضها القاطع لأي محاولة لنقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وشددت اللجنة الوزارية، على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية ودعمها في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غزة قطاع غزة القوات الإسرائيلية اتفاق وقف إطلاق النار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل - رئيس الوزراء يُعلن موعد إجازة عيد الفطر
هل تحققت ليلة القدر؟.. نشطاء يرصدون شروق شمس صبيحة 23 رمضان (فيديو)
الداخلية تكشف حقيقة سرقة جائزة "مدفع رمضان" من مواطن بعد فوزه بها في منشأة ناصر
صور.. تفاصيل تشغيل الأتوبيس الترددي BRT على الدائري وإلغاء المواقف العشوائية