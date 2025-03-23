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الجيش السوداني يحدد مطارين في دولة تشاد كـ"أهداف مشروعة"

07:49 م الأحد 23 مارس 2025

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وكالات

قال عضو مجلس السيادة السوداني مساعد قائد الجيش ياسر العطا، الأحد، إن مطارا أنجمينا وأم جرس بدولة تشاد أهداف مشروعة للجيش السوداني.

وفي أكثر من مناسبة، اتهم الجيش السوداني حكومة تشاد بدعم قوات الدعم السريع المتمردة.

وفي وقت سابق، أشار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، إلى أن حكومة جنوب السودان لم تساند الدعم السريع ومن حارب من الجنوبيين في صفوفهم هم متفلتون، موضحا أن حكومة تشاد متورطة في دعم التمرد سياسيا وعسكريا حتى اليوم.

وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان "لا يوجد أجانب في صفوف قواتنا ولا يقاتل معنا في هذه الحرب إلا السودانيون"، مشيرا إلى أن "لدينا امتدادات عرقية مع الشعب التشادي لن ينهيها موقف الحكومة التشادية من الحرب".

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الجيش السوداني ياسر العطا قوات الدعم السريع تشاد
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