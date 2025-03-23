إعلام حوثي: عدوان أمريكي بغارتين على محيط مدينة صعدة شمالي اليمن

وكالات

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، الأحد، إن عدوانا أمريكيا استهدف بغارتين جويتين محيط مدينة صعدة شمالي البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحوثيون، مسؤوليتهم عن استهداف مطار بن جورويون في تل أبيب، ما تسبب في توقف حركة الملاحة الجوية في المطار ودوي صفارات الإنذار.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، "استهدفنا مطار بن جوريون في يافا المحتلة".

كما أعلن سريع مسؤولية الجماعة اليمنية عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية، قائلًا: "استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية يو إس هاري ترومان وقطعًا حربية معادية".

وأضاف سريع، "اشتبكنا مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية معادية في البحر الأحمر"، مشيرًا إلى أن الاشتباك مع ترومان والقطع الحربية المعادية تم بصواريخ ومسيّرات واستمر ساعات