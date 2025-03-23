باكستان.. قوات الأمن تقتل 16 مسلحا أثناء محاولتهم عبور الحدود مع أفغانستان

روالبندي (باكستان) - (د ب أ)

قتلت قوات الأمن الباكستانية 16 مسلحا أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الباكستانية الأفغانية في منطقة غلام خان كالاي بإقليم وزيرستان الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية عن بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني القول إنه "في ليلة أمس السبت صباح اليوم الأحد، رصدت قوات الأمن تحركات مجموعة من الخوارج أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الباكستانية - الأفغانية، وذلك في منطقة غلام خان كالاي العامة، بإقليم وزيرستان الشمالية".

وأفاد البيان بأن: "قواتنا اشتبكت بفعالية مع عناصر المجموعة وأحبطت محاولتهم للتسلل، وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار، تم قتل جميع الخوارج الـ 16".

وطالبت باكستان باستمرار الحكومة الأفغانية المؤقتة بضمان إدارة فعالة للحدود على جانبها من الحدود.

ومن المتوقع أن تفي الحكومة الأفغانية المؤقتة بالتزاماتها وتمنع استخدام الأراضي الأفغانية من جانب الخوارج لارتكاب أعمال إرهابية ضد باكستان.