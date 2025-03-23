بسبب نووي إيران.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يحذّر من سباق تسلح بالشرق الأوسط

وكالات

قالت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، الأحد، إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك برنامج للأسلحة النووية.

وأوضح والتز، أن الولايات المتحدة تريد تفكيكا كاملا لبرنامج إيران النووي وجميع الخيارات متاحة، مؤكدا أنه في حال حصلت إيران على سلاح نووي فسيشهد الشرق الأوسط سباق تسلح غير مقبول.

وأشار والتز، إلى أن على إيران أن تتخلى عن برنامجها النووي بالكامل وإلا ستكون هناك عواقب.

وفي سياق متصل، قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التواصل مع إيران، مؤكدا أن واشنطن ليست بحاجة لحل كل شيء عسكريا.

وأوضح ويتكوف، أن الولايات المتحدة ستستخدم القوة العسكرية ضد إيران في ظروف معينة إذا تم دفع واشنطن إلى ذلك، معربا عن استعداد الإدارة الأمريكية للوصول إلى هدفها مع إيران عن طريق الدبلوماسية و"إن لم نستطع فالبديل ليس خيارا جيدا".

وأكد ويتكوف، أنه لا يمكن للولايات المتحدة السماح لإيران بالمضي قدما في الحصول على ترسانة نووية فهذا غير ممكن ولن يحدث.